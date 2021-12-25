Васильев: «Сливко должна быть минимум на Кубке IBU, но ее не стоит там ждать из-за неадекватности Шашилова»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Виктория Сливко должна выступать на международных соревнованиях.

«По логике вещей Сливко должна выступать как минимум на Кубке IBU со своими результатами на внутрироссийских соревнованиях. Но учитывая специфичность и неадекватность тренера женской сборной России, этого вряд ли стоит ожидать. Принципы отбора у Михаила Шашилова непонятны никому. В каком состоянии он принимает эти решения? Только ему это известно. Спортсмены, которые явно должны выступать на более серьезных турнирах, туда не попадают. А те, кто не должен попадать на Кубок мира, там и выступают. Это просто поразительно», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Васильева.

Сегодня, 25 декабря Сливко выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».