Пихлер — о работе в сборной Китая по биатлону: «С политической точки зрения это весьма сомнительная вещь»
Пихлер рассказал, почему отказался возглавить сборную Китая по биатлону
10:25
Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, почему отказался возглавить национальную команду Китая.
«Я почувствовал себя нехорошо, поэтому решил ответить «нет», — приводит слова Пихлера Expressen. — С политической точки зрения это весьма сомнительная вещь».
Напомним, что Австралия, Великобритания, Канада и США объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине из-за ситуации с правами человека в стране.
В данный момент сборную Китая по биатлону возглавляет восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален совместно с женой Дарьей Домрачевой.
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