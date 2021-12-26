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Пихлер — о работе в сборной Китая по биатлону: «С политической точки зрения это весьма сомнительная вещь»

Пихлер рассказал, почему отказался возглавить сборную Китая по биатлону
10:25
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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, почему отказался возглавить национальную команду Китая.

«Я почувствовал себя нехорошо, поэтому решил ответить «нет», — приводит слова Пихлера Expressen. — С политической точки зрения это весьма сомнительная вещь».

Напомним, что Австралия, Великобритания, Канада и США объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине из-за ситуации с правами человека в стране.

В данный момент сборную Китая по биатлону возглавляет восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален совместно с женой Дарьей Домрачевой.

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Карен Саркисян все материалы автора
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