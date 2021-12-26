Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, почему отказался возглавить национальную команду Китая.

«Я почувствовал себя нехорошо, поэтому решил ответить «нет», — приводит слова Пихлера Expressen. — С политической точки зрения это весьма сомнительная вещь».

Напомним, что Австралия, Великобритания, Канада и США объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине из-за ситуации с правами человека в стране.

В данный момент сборную Китая по биатлону возглавляет восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален совместно с женой Дарьей Домрачевой.