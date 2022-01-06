В IBU прокомментировали положительный тест на коронавирус у Латыпова
12:19
Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по поводу положительного теста на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Как отмечается, организация строго следует всем протоколам. ПЦР-тесты других спортсменов дали отрицательный результат.
«IBU провел 250 ПЦР-тестов на этапе Кубка мира в Оберхофе, следуя протоколу. Один спортсмен из сборной России сдал положительный тест и был изолирован. Остальные тесты во всех командах были отрицательными», — говорится в заявлении.
Напомним, завтра, 7 января, начнется этап Кубка мира в Оберхофе. Латыпов был в составе сборной России. Также туда входят Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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