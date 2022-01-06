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Биатлонист Латыпов заразился коронавирусом

10:42
Эдуард Латыпов. Фото Getty Images
Эдуард Латыпов. Фото Getty Images
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, сообщает в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР). Спортсмен изолирован от сборной России.

«Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — отмечается в сообщении организации.

Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин готовился к январским этапам, которые пройдут в Оберхофе, Рупольдинге (Германия) и Антхольце (Италия), в болгарском Белмекене. Однако теперь он пропустит соревнования, пока его тест на коронавиурс не станет отрицательным.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/test-na-covid-19-eduarda-latypova-okazalsya-polozhitelnym/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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