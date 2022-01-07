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Ройселанн выиграла спринт в Оберхофе, Резцова заняла седьмое место

17:27
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Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жули Симон. Они показали одинаковый результатом при том, что Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая седьмое место.

Биатлон

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 23.30,1 (1 промах)
2. Анна Сола (Белоруссия) — +7,1 (2)
3. Жюли Симон (Франция) — +7,1 (1)
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +22,6 (2)
5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +23,1 (1)
6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +26,3 (1)
7. Кристина Резцова (Россия) — +26,6 (2)

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Роман Шишов все материалы автора

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