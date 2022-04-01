Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:33

В Госдуме высказались о решении Фуркада разорвать французский флаг за Россию

В Госдуме высказались о решении Фуркада разрезать французский флаг, чтобы сделать из него российский триколор
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался о решении Симона Фуркада разрезать французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

«Спортсменов, которые поддерживают Россию, намного больше. Многие молчат, боясь, что против них ведут санкции. Но рвать свои национальные флаги для этого не нужно. Цвета российского флага можно найти. И не обязательно для этого нужно разрывать свой национальный флаг. Я бы не призывал к такой практике, если даже это поддержка России», — сказал Валуев «СЭ».

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Симон Фуркад. «Видел слезы в их глазах. Такое не должно происходить». Фуркад — об отстранении российских биатлонистов от соревнований

Николай Валуев
Симон Фуркад
3
1
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
Рабы на стройках, неразбериха с талисманом, протесты ЛГБТ. Почему ЧМ-2022 в Катаре может стать самым проблемным в истории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов высказался о решении Фуркада разорвать французский флаг за Россию

«Настоящий красавец!». Резцова — о решении Фуркада разорвать французский флаг, сделав российский триколор
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости