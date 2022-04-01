В Госдуме высказались о решении Фуркада разорвать французский флаг за Россию

В Госдуме высказались о решении Фуркада разрезать французский флаг, чтобы сделать из него российский триколор

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался о решении Симона Фуркада разрезать французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

«Спортсменов, которые поддерживают Россию, намного больше. Многие молчат, боясь, что против них ведут санкции. Но рвать свои национальные флаги для этого не нужно. Цвета российского флага можно найти. И не обязательно для этого нужно разрывать свой национальный флаг. Я бы не призывал к такой практике, если даже это поддержка России», — сказал Валуев «СЭ».

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.