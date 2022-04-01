Чемпион мира по биатлону, а ныне тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад рассказал подробности своего поступка на юниорском чемпионате мира в феврале.

Юниорская сборная России узнала об отстранении от международных стартов на чемпионате мира в США. Когда организаторы турнира убрали национальную символику российский сборной со стадиона, Фуркад решил приклеить флаг РФ на вакс-кабину команды. Для этого он разрезал французский флаг и поменял местами цвета.

— В тот день я оказался на стадионе ранним утром — где-то в начале седьмого. Там же находился и один из российских сервисменов, — цитирует Фуркада matchtv.ru. — Нас было двое на трассе, мы тестировали лыжи. Когда он увидел, что российский флаг на стадионе спущен, то в его глазах читалась огромная печаль. Я знал, что он не виноват в том, что произошло.

Позже в тот же день я увидел, как человек из оргомитета убирает российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров и сервисменов. Им как будто говорили: «Это ваша ошибка!». Они были очень расстроены, поэтому я решил показать, что на 100% с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине. Слишком далек от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чем не виноваты. Цвета наших флагов похожие — красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины.

— Когда вы клеили флаг, не боялись каких-то санкций для себя или своей команды?

— Если бы было наказание, то оно касалось бы только меня. Это мое собственное решение. Не боялся, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить санкции. Но это не было политическим актом, это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, видел слезы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить.