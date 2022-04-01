Тихонов высказался о решении Фуркада разорвать французский флаг за Россию

Тихонов заявил, что Фуркад показал себя как настоящий мужчина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» высказался о решении Симона Фуркада разрезать французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

«Красавец! Это поступок настоящего мужчины. Я всегда за него болел, он показал себя во всей красе», — сказал Тихонов «СЭ».

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.