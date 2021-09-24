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У биатлонистки Буртасовой сломалась винтовка с изображением единорога

09:13
Евгения Буртасова. Фото Instagram
Евгения Буртасова. Фото Instagram
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Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) рассказала о поломке винтовки с изображением мультипликационного единорога.

«На последнем этапе Кубка мира в Швеции я сломала винтовку — полностью вырвались крепления заплечных ремней, мы уже не смогли их скрепить. Пришлось делать абсолютно новую ложу, с которой я работаю с июня. А единорожку сделала запасной — мы ее отдали в ремонт, надеюсь, помогут», — приводит слова Буртасовой ТАСС.

Буртасова является двукратной чемпионкой Европы, победительницей этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. По итогам сезона-2018/19 IBU признал Буртасову лучшим новичком.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12494629

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Сергей Разин все материалы автора

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