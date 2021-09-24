Миронова, Казакевич, Шевченко и Гореева выступят на чемпионате России по летнему биатлону
13:35
Тренерский штаб сборной России определился с составом женской команды на чемпионат России по летнему биатлону.
В состав вошли Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Анастасия Гореева. Спортсменки пропустили первый старт на турнире, вместо этого они приняли участие в контрольной тренировке на сборе в Сочи.
Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Тюмени с 23 по 26 сентября.
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