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Бабиков выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

13:38
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Антон Бабиков победил в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Бабиков показал результат 50 минут 4,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал Денис Таштимеров (отставание 10,2 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Иван Колотов (+49,5 секунды, 1 промах).

Тюмень

Летний чемпионат России по биатлону

Индивидуальная гонка

20 км

Мужчины

1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 50.04,3 (1 промах)

2. Денис Таштимеров (Тюменская область) — +10,3 (0)

3. Иван Колотов (Пермский край) — +49,5 (1)

Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Тюмени с 23 по 26 сентября. Сегодня, 23 сентября, Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку у женщин.

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Иван Торопцев все материалы автора

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