Бабиков выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
13:38
Антон Бабиков победил в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
Бабиков показал результат 50 минут 4,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал Денис Таштимеров (отставание —10,2 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Иван Колотов (+49,5 секунды, 1 промах).
Тюмень
Летний чемпионат России по биатлону
Индивидуальная гонка
20 км
Мужчины
1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 50.04,3 (1 промах)
2. Денис Таштимеров (Тюменская область) — +10,3 (0)
3. Иван Колотов (Пермский край) — +49,5 (1)
Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Тюмени с 23 по 26 сентября. Сегодня, 23 сентября, Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку у женщин.
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