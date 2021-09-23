Бабиков выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Антон Бабиков победил в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Бабиков показал результат 50 минут 4,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал Денис Таштимеров (отставание —10,2 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Иван Колотов (+49,5 секунды, 1 промах).

Тюмень

Летний чемпионат России по биатлону

Индивидуальная гонка

20 км

Мужчины

1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 50.04,3 (1 промах)

2. Денис Таштимеров (Тюменская область) — +10,3 (0)

3. Иван Колотов (Пермский край) — +49,5 (1)

Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Тюмени с 23 по 26 сентября. Сегодня, 23 сентября, Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку у женщин.