Резцова поддержала Фуркада после угроз в Сети из-за слов о российских спортсменах

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова французского биатлониста Симон Фуркад о том, что он получил сотни угроз в социальных сетях из-за поддержки российских спортсменов.

«Я ему очень благодарна. Поддерживаю его на двести процентов. Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика», — сказала Резцова «СЭ».

Во время юниорского чемпионата по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной Франции. Позднее он заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.