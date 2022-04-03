Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:16

Резцова поддержала Фуркада после угроз в Сети из-за слов о российских спортсменах

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова французского биатлониста Симон Фуркад о том, что он получил сотни угроз в социальных сетях из-за поддержки российских спортсменов.

«Я ему очень благодарна. Поддерживаю его на двести процентов. Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика», — сказала Резцова «СЭ».

Во время юниорского чемпионата по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной Франции. Позднее он заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

Анфиса Резцова
Симон Фуркад
0
Читайте также
Брокколи — самый полезный продукт для похудения. Правда или миф?
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симон Фуркад рассказал об угрозах в сети из-за поддержки российских биатлонистов

В Госдуме РФ призвали обеспечить безопасность Фуркаду после многочисленных угроз в социальных сетях
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости