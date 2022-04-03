В Госдуме РФ призвали обеспечить безопасность Фуркаду после многочисленных угроз в социальных сетях

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова французского биатлониста Симона Фуркада о том, что он получил сотни угроз в социальных сетях из-за поддержки российских спортсменов.

«Это и есть хваленая европейская демократия, где человек высказывает свою позицию и получает угрозы. Министерство внутренних дел Франции обязано обеспечить безопасность человека, который высказывает свое мнение. Человека сказал, сделал поступок — а сейчас угрозы. Нужно обеспечить безопасность. Большое количество спортсменов и чиновников высказывают поддержку российским атлетам. Мы видим, что происходит — отстраняют, угрожают. Огромное количество необоснованных претензий, которые спортсмены не заслужили», — сказал Свищев «СЭ».

Во время юниорского чемпионата по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной Франции. Позднее он заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.