Симон Фуркад рассказал об угрозах в сети из-за поддержки российских биатлонистов

Член тренерского штаба сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, что получил много гневных сообщений после того, как поддержал отстраненных от соревнований российских спортсменов.

«Со вчерашнего дня мои соцсети очень оживились. После интервью, которое я дал российским СМИ, в котором я сказал, что считаю исключение российских спортсменов из международных соревнований абсолютно контрпродуктивным, я получил сотни враждебных сообщений», — цитирует РИА «Новости» пост Фуркада в соцсетях.

Также Симон Фуркад попросил подписчиков не втягивать в эту дискуссию своего брата, пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону и семикратного обладателя Кубка мира Мартена Фуркада.

«Добавлю, что я уже достаточно взрослый, чтобы отстаивать собственную позицию, поэтому нет необходимости вовлекать в это обсуждение моего брата. Так что, пожалуйста, пусть он останется в стороне от всей этой истории», — добавил Симон.

Во время юниорского чемпионата по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной Франции. Позднее он заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.