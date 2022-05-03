Трехкратная олимпийская чемпионка Ройселанн решила продолжить карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Норвегии Марта Ольсбу Ройселанн заявила, что пока не планирует завершать карьеру.

«Я просто хотела добиться хорошего баланса между тем, чтобы выступать в гонках, быть частью национальной сборной и немного видеться с мужем в течение года. Семья, друзья и нормальная жизнь становятся чуть большей частью всей схемы.

Чемпионат мира в Оберхофе — самая заманчивая цель на данный момент. Я начинаю стареть, но не закрываю дверь для продолжения», — приводит слова норвежки TV2.

В этом сезоне 31-летняя Ройселанн завоевала три золота и две бронзы на Играх-2022 в Пекине. Также она стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам Кубка мира.