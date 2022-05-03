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Сегодня, 21:18

Трехкратная олимпийская чемпионка Ройселанн решила продолжить карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Норвегии Марта Ольсбу Ройселанн заявила, что пока не планирует завершать карьеру.

«Я просто хотела добиться хорошего баланса между тем, чтобы выступать в гонках, быть частью национальной сборной и немного видеться с мужем в течение года. Семья, друзья и нормальная жизнь становятся чуть большей частью всей схемы.

Чемпионат мира в Оберхофе — самая заманчивая цель на данный момент. Я начинаю стареть, но не закрываю дверь для продолжения», — приводит слова норвежки TV2.

В этом сезоне 31-летняя Ройселанн завоевала три золота и две бронзы на Играх-2022 в Пекине. Также она стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам Кубка мира.

Сборная Норвегии по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
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