Бьорндален не будет продолжать работу со сборной Китая по биатлону

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что завершает сотрудничество со сборной Китая по биатлону.

В середине марта он предоставил руководству сборной письменный отчет по итогам олимпийского сезона, но обратной связи не было.

«Я думаю, что работа в Китае окончена. Я не получил никакой обратной связи от Китая и не вел с ними диалог с середины марта. Кажется, у них есть дела поважнее», цитирует Бьорндалена TV2.

Норвежец был главным тренером китайской команды с 2019 года. Срок его контракта истек в марте.