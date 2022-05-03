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Сегодня, 22:28

Бьорндален не будет продолжать работу со сборной Китая по биатлону

Иван Шитик
Корреспондент
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что завершает сотрудничество со сборной Китая по биатлону.

В середине марта он предоставил руководству сборной письменный отчет по итогам олимпийского сезона, но обратной связи не было.

«Я думаю, что работа в Китае окончена. Я не получил никакой обратной связи от Китая и не вел с ними диалог с середины марта. Кажется, у них есть дела поважнее», цитирует Бьорндалена TV2.

Норвежец был главным тренером китайской команды с 2019 года. Срок его контракта истек в марте.

Уле-Эйнар Бьорндален
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