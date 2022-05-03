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Сегодня, 13:24

Драчев рассказал, чью кандидатуру поддержит на выборах главы СБР

Виктория Кравченко
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что поддерживает кандидатуру вице-президента СБР Алексея Нуждова на выборах главы организации.

«Однозначно поддержу кандидатуру Нуждова на выборах. Обеими руками. Все, что мы с ним вместе делали, надо просто продолжить для лучшего развития биатлона внутри России. Он не только может привлечь хорошую финансовую поддержку, он ее уже привлек. Когда я руководил СБР, то мы вместе находили средства, чтобы помогать регионам. Мы с ним сделали большую программу на 10 лет вперед по развитию детского, а потом и профессионального биатлона. Нуждов умеет находить деньги», — цитирует Драчева РИА «Новости Спорт».

Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут в конце июня 2022 года. На этот пост претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220503/drachev-1786640170.html
Виктор Майгуров
Владимир Драчев
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