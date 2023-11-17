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Сегодня, 19:24

Томшин: «В команде шутят, что Латыпов скоро станет миллионером»

Алина Савинова
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Представляющий Свердловскую область биатлонист Василий Томшин заявил, что серьезно относится к соревнованиям в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона.

«Любой старт рассматриваю всерьез. Что касается готовности, то специально не подводились с командой к этому старту, просто используем эти гонки, как контрольные тренировки и возможность набрать форму к первым стартам на Кубке России. Шутки в команде есть про то, кто станет миллионером. Главный получатель этих шуток — Эдуард Латыпов. То, что я слышал и видел в соцсетях спортсменов, белорусская команда очень сильно подошла к этим стартам», — цитирует Томшина Metaratings.ru.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Ожидается, что в турнире выступят около 120 спортсменов из России и Белоруссии. Суммарный призовой фонд соревнований в рамках первого этапа составит 8 миллионов рублей. Победители каждой из четырех гонок получат по миллиону.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-tomshin-v-komande-shutyat-chto-latypov-skoro-stanet-millionerom-306528/
Биатлон
Василий Томшин
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