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Сегодня, 18:27

Резцова заявила, что рассматривает старты клубной лиги как контрольные тренировки

Алина Савинова
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Призер Олимпийских игр Кристина Резцова назвала свои задачи на Кубок Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Старты будут исключительно как контрольные тренировки, потому что еще нужно будет поднабрать аэробной нагрузки. В принципе, я «скоростить» еще не начинала, вообще ни одной работы не делала. Завтра будет первый старт. Будет интересно, какое у меня самочувствие. Конечно, я буду бороться, может быть кто-то подводился к этим стартам, но я — точно нет», — цитирует Резцову Metaratings.ru.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Ожидается, что в турнире выступят около 120 спортсменов из России и Белоруссии. Суммарный призовой фонд соревнований в рамках первого этапа составит 8 миллионов рублей. Победители каждой из четырех гонок получат по миллиону.

Источник: https://metaratings.ru/news/rezcova-starty-klubnoi-ligi-rassmatrivayu-kak-kontrolnye-trenirovki-skorostnoi-raboty-ya-eshyo-ne-delala-306512/
Биатлон
Кристина Резцова
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