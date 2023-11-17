Резцова заявила, что рассматривает старты клубной лиги как контрольные тренировки

Призер Олимпийских игр Кристина Резцова назвала свои задачи на Кубок Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Старты будут исключительно как контрольные тренировки, потому что еще нужно будет поднабрать аэробной нагрузки. В принципе, я «скоростить» еще не начинала, вообще ни одной работы не делала. Завтра будет первый старт. Будет интересно, какое у меня самочувствие. Конечно, я буду бороться, может быть кто-то подводился к этим стартам, но я — точно нет», — цитирует Резцову Metaratings.ru.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Ожидается, что в турнире выступят около 120 спортсменов из России и Белоруссии. Суммарный призовой фонд соревнований в рамках первого этапа составит 8 миллионов рублей. Победители каждой из четырех гонок получат по миллиону.