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Сегодня, 10:18

Халили выиграл масс-старт первого этапа Международной лиги клубного биатлона

Сергей Разин
корреспондент
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Карим Халили.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на первом этапе Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Халили показал результат 38.52,7 без промахов, второе место занял белорус Антон Смольский (+1,1), замкнул тройку еще один белорус Никита Лобастов (+30,4).

Россиянин Антон Бабиков показал четвертый результат (+36,6), Виктор Плищев — пятый (+39,2).

Финиш в&nbsp;биатлоннной гонке. Российских биатлонистов не остановили нападки IBU. Клубная лига стартует в Ханты-Мансийске

Кубок Международной лиги клубного биатлона

Первый этап, Ханты-Мансийск

Мужчины

Масс-старт, 15 км

1. Карим Халили (Россия) — 38.52,7 (0 промахов).

2. Антон Смольский (Беларусь) — +1,1 (1).

3. Никита Лобастов (Беларусь) — + 30,4 (1).

4. Антон Бабиков (Россия) — +36,6 (4).

5. Виктор Плицев (Россия) — + 39,2 (2).

6. Кирилл Стрельцов (Россия) + 50,4 (2).

Антон Бабиков
Антон Смольский
Карим Халили
Никита Лобастов
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