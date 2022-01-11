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Тихонов о смерти Алябьева: «Настоящий боец. Светлая память»

10:36
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал смерть двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева.

«Три дня назад с ним разговаривал. Ну, что сказать... Настоящий боец! Друг! Семьянин! Все, что лучшее можно сказать, это все о нем. Светлая память», — сказал Тихонов «СЭ».

12 декабря прошлого года Алябьеву исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидульной гонке и эстафете.

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Антон Иванов все материалы автора

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