Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

12 декабря прошлого года Алябьеу исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидульной гонке и эстафете.