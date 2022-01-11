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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

09:53
Анатолий Алябьев. Фото СБР
Анатолий Алябьев. Фото СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

12 декабря прошлого года Алябьеу исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидульной гонке и эстафете.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/ushel-iz-zhizni-dvukratnyy-olimpiyskiy-chempion-anatoliy-alyabev/

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Роман Шишов все материалы автора

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