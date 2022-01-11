Хованцев: «У Алябьева был ковид. К сожалению, болезнь никого не щадит»

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

«Это огромная потеря для нашего биатлона: он работал по воспитанию подрастающего поколения в военном институте. Мы потеряли такого человека, который всегда был открытым для общения, всегда высказывался прямо, никогда не кривил душой. Мой двойной тезка, мы были в очень хороших отношениях. К сожалению, болезнь никого не щадит. Мне сообщили, что у него был ковид, 35% поражения легких. Может быть, поздно обратился. Пожалуйста, при малейшем возникновении симптомов идите к врачам, прививайтесь, особенно люди нашего возраста. Очень жаль», — сказал Хованцев «СЭ».

12 декабря прошлого года Алябьеву исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидульной гонке и эстафете.