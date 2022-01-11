Чудов о смерти Алябьева: «Уникальная личность! Эта плеяда закладывала фундамент российского спорта»

Трехкратный чемпион мира, председатель Федерации биатлона и лыжных гонок Башкирии Максим Чудов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о смерти двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

«Такое поколение, они все самостоятельно пытаются выгрести. Закалка-то серьезная. Выражаю соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Мне выпало счастье с ним общаться и пересекаться на спортивных мероприятиях. Он меня поддерживал, когда я только начинал, говорил: «Максим, у тебя все получится! Ты очень целеустремленный». Он мне запомнился порядочным человеком, профессионалом своего дела. Плеяда того поколения сделала большую работу, чтобы заложить фундамент в российском спорте.

С таких людей многие брали пример и поведения, и отношения к спорту, и порядочности. Анатолий Николаевич просто уникальная личность. Это утрата для российского спорта. От таких гуру нужно ежедневно что-то черпать. Понятно, есть уже новые методики, но базовые знания и огромный опыт исключать нельзя никогда. Не вовремя он ушел", — сказал Чудов «СЭ».

Алябьев ушел из жизни в возрасте 70 лет. В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде.