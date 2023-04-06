Тихонов назвал правильными слова французского биатлониста Жаклена: «Благородный поступок!»

Советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова французского биатлониста Эмильена Жаклена, который выступил за допуск россиян и белорусов к турнирам, включая Олимпиаду-2024 в Париже.

«Это очень благородно и правильно! Это ближе к олимпийской хартии. Видел, что и Мартен Фуркад положительно высказывался в наш адрес. Оба брата Фуркада. Я считаю, что это благородный поступок! Спорт должен быть вне политики! Огромный привет братьям Фуркадам и Жаклену от лучшего биатлониста двадцатого века!» — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.