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Сегодня, 12:30

Тихонов назвал правильными слова французского биатлониста Жаклена: «Благородный поступок!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова французского биатлониста Эмильена Жаклена, который выступил за допуск россиян и белорусов к турнирам, включая Олимпиаду-2024 в Париже.

«Это очень благородно и правильно! Это ближе к олимпийской хартии. Видел, что и Мартен Фуркад положительно высказывался в наш адрес. Оба брата Фуркада. Я считаю, что это благородный поступок! Спорт должен быть вне политики! Огромный привет братьям Фуркадам и Жаклену от лучшего биатлониста двадцатого века!» — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.

Эмильен Жаклен. Четырехкратный чемпион мира Жаклен выступил за допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
Эмильен Жаклен
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