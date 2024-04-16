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16 апреля, 23:19

Губерниев: «Нам надо привыкать к тому, что мы отстранены надолго»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о соперничестве российских и белорусских биатлонистов в минувшем сезоне.

«Получилось хорошее соперничество, но в следующем сезоне будет все по-другому. Думаю, нам надо привыкать к тому, что мы отстранены надолго, поэтому будем дальше соревноваться вместе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В прошедшем Кубке Содружества принимали участие спортсмены из России и Белоруссии.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Дмитрий Губерниев
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