Губерниев: «Нам надо привыкать к тому, что мы отстранены надолго»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о соперничестве российских и белорусских биатлонистов в минувшем сезоне.
«Получилось хорошее соперничество, но в следующем сезоне будет все по-другому. Думаю, нам надо привыкать к тому, что мы отстранены надолго, поэтому будем дальше соревноваться вместе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.
В прошедшем Кубке Содружества принимали участие спортсмены из России и Белоруссии.
Источник: Metaratings.ru
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