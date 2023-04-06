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Четырехкратный чемпион мира Жаклен выступил за допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Эмильен Жаклен.
Фото Global Look Press

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен поделился мнением о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«У меня нет никаких новостей (о возможном возвращении россиян к международным соревнованиям). Но, пообщавшись с некоторыми российскими спортсменами, я знаю, что это очень расстраивает их. Они не имеют никакого отношения к конфликту. С точки зрения спорта мне не хватает русских и белорусов на Кубке мира. Без этих двух ведущих наций он менее привлекательный. Спорт призван содействовать миру и объединять людей. Поэтому в этом контексте я считаю, что было бы хорошо допустить спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Это покажет, что мир спорта един, что мы выше конфликтов. Ценности олимпизма неизменны, и это было бы большим стимулом для мира», — цитирует спортсмена РИА «Новости Спорт» со ссылкой на L’Equipe.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.

Источник: РИА
Биатлон
Эмильен Жаклен
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