Латыпов стал лучшим биатлонистом России по итогам сезона-2022/23
Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/23. Вторым стал Даниил Серохвостов. Третье место у Карима Халили.
В общий зачет рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, не менее трех должно быть с чемпионата России.
Рейтинг СБР. Мужчины. Сезон-2022/2023
1. Эдуард Латыпов — 1162 очка.
2. Даниил Серохвостов — 999.
3. Карим Халили — 970.
4. Александр Поварницын — 922.
5. Никита Поршнев — 890.
6. Василий Томшин — 865.
7. Антон Бабиков — 845.
8. Роман Еремин — 767.
9. Кирилл Бажин — 746.
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