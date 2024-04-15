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Майгуров: «В резервную команду может попасть биатлонист любого возраста, но приоритет в пользу молодежи»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «СЭ» рассказал, что в резервной национальной команде не будет возрастных ограничений для спортсменов.

При текущей схеме у спортсменов пропадает выбор. Сильнейшие должны тренироваться в сборной, правильно?

— Что значит «должны»? Ты можешь один тренироваться, если ты готов. Мне тоже так предлагали в свое время. Сначала вывели из команды, поэтому я тренировался один. Потом опять по результатам предлагали вернуться в команду, но мне понравилось тренироваться одному. Поэтому один тренировался.

— Зарплату члена сборной тогда вам платили?

— Нет. Мне регион платил тогда. Поэтому если так комфортно, то ради бога. Хотя я не понимаю, почему некомфортно в командах готовиться.

— Кто-то с тренерами не очень ладит, как, например, Халили и Каминский.

— Если брать Халили, то он может готовиться со второй командой.

Андерс Бессеберг. «То, что Бессеберг действовал в интересах России, — это бред». Интервью Виктора Майгурова

— А он по возрасту проходит?

— Что значит? У нас там нет ограничений по возрасту. Например, как у нас Гореева остается с Истоминым работать. Поэтому почему нет?

— Просто ходили разговоры, что будут ограничения по возрасту в резервной команде.

— У нас нет такого. Может попасть в команду биатлонист любого возраста. Но при всех равных мы будем отдавать приоритет в пользу молодежи. Да, Макс Цветков классный спортсмен, показал в последней гонке, что всех вообще нужно выгнать. Хотя, конечно, нельзя по одному старту судить. Смотрим на перспективу, на Олимпийские игры. Так всегда было и будет. Сегодня у нас появляются новые имена: Усов, Колотов, девчонки проявляют. Иродов и Корнев не сказали последнего слова. К сожалению, Серохвостов одну гонку бежит, а потом болеет. Надо с этим разбираться. Спортсмен хороший, сильный.

Победителем общего зачета рейтинга СБР среди мужчин стал Эдуард Латыпов (Башкортостан), набравший 1131 очко. Вторым стал Карим Халили (Москва, 1034), а тройку лучших замкнул Кирилл Бажин из Свердловской области — 919.

У женщин первую строчку заняла представительница Свердловской области Наталия Шевченко (1099). На втором и третьем местах расположились Виктория Сливко (Тюменская область, 1066) и Ирина Казакевич (Свердловская область, 958).

Биатлон
Виктор Майгуров
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