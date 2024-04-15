Майгуров рассказал, какие тренеры возглавят основную и резервную команды в новом сезоне

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «СЭ» объяснил, почему с нового сезона возвращается прежняя структура в сборных командах страны.

Последние два года спортсменов делили на две равнозначные группы, с сезона-2024/2025 будет основная и резервная команды.

— Есть ли окончательный ответ, кто возглавит основную и резервную команды?

— Да.

— Основной мужской сборной будет руководит Юрий Каминский, резервной мужской — Сергей Башкиров, основной женской — Михаил Шашилов, резервной женской — Артем Истомин, верно?

— Да, все именно так. По всем командам мы имеем понимание. Есть вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит. Это его решение. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность.

— Разговаривали с Андреем Прокуниным?

— С Прокуниным мы разговаривали, но у него есть обязательства в Китае, где он должен отработать еще год. Обменялись с ним мнениями, но не более того. К сожалению, у нас нет скамейки запасных тренеров, чтобы взять и назначить.

— Ранее вы подтверждали, что две конкурирующие группы — это здорово, но сейчас СБР от этого уходит. Почему?

— Мы два года экспериментировали и получили результат. У нас нет столько высококлассных спортсменов, чтобы их хватило на две группы. Давайте откровенно: мы не наберем восемь равных человек, зачем нам создавать команду еще из восьми? Сейчас мы хотим собрать всех лучших в одной команде, чтобы была внутренняя конкуренция. Индивидуальная подготовка неплоха, если ты умеешь это делать. Вторая команда будет концентрироваться на молодёжи. Будем поддерживать спортсменов, которые переходят из юниоров во взрослый спорт.

— Эксперимент с двумя группами признан неудачным?

— Почему? Наоборот удачный. Мы получили опыт. Через два года мы, может быть, что-то другое будем делать. Сейчас вернулись к какой-то классике, не более того. Спасибо, что есть поддержка от Минспорта, которое финансирует подготовку стольких спортсменов. Не могу сказать, что Истомин плохо работал или Башкиров. Нет. У тех и других есть результаты. Опять же, это не мое решение. Тренерскому совету предложили — все это поддержали. Других вариантов предложено не было. Они побольше в спорте и в тренерской работе чем я. Если бы мы понимали, что реально что-то не то делаем, то нам бы сказали.

Победителем общего зачета рейтинга СБР среди мужчин стал Эдуард Латыпов (Башкортостан), набравший 1131 очко. Вторым стал Карим Халили (Москва, 1034), а тройку лучших замкнул Кирилл Бажин из Свердловской области — 919.

У женщин первую строчку заняла представительница Свердловской области Наталия Шевченко (1099). На втором и третьем местах расположились Виктория Сливко (Тюменская область, 1066) и Ирина Казакевич (Свердловская область, 958).