Дмитрий Губерниев не верит, что Ольга Зайцева использовала допинг

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение IBU аннулировать результаты Ольги Зайцевой, которые она показала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«У нас из сочинских биатлонных медалей у женщин осталась только медаль Вилухиной, — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным. — Мы уже давно не призеры в эстафете, мужчин тоже лишили медалей — так нам что, на них ракеты направлять? Это продолжение всего того, чего и следовало ожидать. Я очень надеюсь, что новое поколение не будет использовать допинг! И не до конца верю, что Ольга Зайцева использовала допинг».

На Олимпиаде в Сочи российские биатлонистки стали вторыми в эстафете. Ольга Зайцева бежала гонку вместе с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Екатериной Шумиловой.

«Протоколы были обновлены, и всем уже понятно, что мы лишились медалей. Мы пытались с помощью больших адвокатов вернуть нам медали, но выиграть суд не получилось. Допинг — это зло. Никому его никогда не надо употреблять», — заявил Губерниев.

Ранее CAS признал Зайцеву виновной в употреблении допинга, а вот Вилухина и Романова были оправданы.