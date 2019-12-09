Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон
Допинг

Себастьян Самуэльссон: «Если российских биатлонистов не допустят на чемпионат мира, то и в Кубке мира они выступать не должны»

10:48
Теги:

Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон призвал ВАДА следовать рекомендациям комитета и отстранить Россию от международных турниров.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — отстранение на четыре года российских спортсменов, кроме тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу.

— ВАДА стоит следовать рекомендациям комитета и отстранить Россию, — приводит NRK слова Самуэльссона. - Интересно, будут ли в таком случае российские биатлонисты отстранены от чемпионата и Кубка мира. Если их не допустят на чемпионат мира, то и в Кубке мира они выступать на должны. Будет странно, если они продолжат выступать в Кубке мира, но при этом будут отстранены от чемпионата мира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир