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Сегодня, 20:21

Замминистра спорта РФ Кадыров уверен в скором прогрессе по вопросу импортозамещения в биатлоне

Алина Савинова
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Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров прокомментировал ситуацию с импортозамещением в биатлоне и других видах спорта.

«Если говорить в целом о направлениях, то не все виды спорта сегодня обеспечены возможностями производства спортивного оборудования. Если говорить по видам спорта, то это лыжный спорт, биатлон, пока без стрельбы, но уверен, в ближайшее время стрелковые мощности тоже будут, мы над этим работаем. Фигурное катание, массовый хоккей обеспечены определенным производством, гимнастическое оборудование. Очень много оборудования производится нашими компаниями для массового спорта и общеоздоровительной физкультуры. Перечень ежегодно растет, есть меры господдержки производителей», — приводит ТАСС слова Кадырова.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что существует проблема с производством патронов для биатлона в стране. Приходится покупать импортные патроны, которые, по его словам, очень сильно подорожали.

Биатлонисты из России и Белоруссии с марта 2022 года отстранены от международных турниров. 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый этап Кубка Международной лиги клубного биатлона, а 25-го числа стартует первый этап Кубка страны, в рамках которого будут проведены сингл-микст и смешанная эстафета.

Источник: https://tass.ru/sport/19302359
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