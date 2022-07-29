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Казакевич: «Поменять гражданство не выход. Я верю, что мы вернемся на международную арену»

Казакевич исключила возможную смену гражданства из-за недопуска к международным соревнованиям
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась мнением по поводу возможной смены гражданства из-за недопуска спортсменов из России к международным соревнованиям.

— Сейчас вы лидер вашей тренировочной группы и одна из самых опытных биатлонисток в ней. Каково пройти за два года путь от новичка национальной команды до спортсменки, на которую ориентируется молодежь?

— Не скажу, что очень сильно это ощущаю. Когда я участвовала на Кубке мира в 2021 году, действительно была одной из самых молодых биатлонисток, а сейчас я самая старая в сборной. За год все очень сильно поменялось. Время идет, все меняется. Сейчас в статусе серебряного призера Олимпиады я предъявляю намного больше требований к себе. Это главное, что изменилось, — приводит слова Казакевич Metaratings.ru.

— У вас не было мысли, как у некоторых наших спортсменов, что если отстранение затянется, то можно поменять гражданство и выступать за какую-то другую страну?

— Поменять гражданство не выход. Я верю, что все разрешится и мы вернемся на международную арену, поэтому у меня таких мыслей точно не возникало.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации. Также IBU отстранил биатлонистов из России от участия в международных соревнованиях. Вопрос о допуске российских биатлонистов к участию в сезоне-2022/23 будет решаться на конгрессе организации в сентябре.

Источник: https://metaratings.ru/news/kazakevich-pomenyat-grazhdanstvo-ne-vykhod-ya-veryu-chto-vsye-razreshitsya-i-my-vernyemsya-na-mezhdu-1322164/
Биатлон
Ирина Казакевич
СБР
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