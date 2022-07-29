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Сегодня, 11:24

Биатлонистка Казакевич поделилась планами на летний сезон

Биатлонистка Казакевич планирую выступить на всех летних соревнованиях
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о совместных тренировках с лыжниками.

«У них очень дружная команда. С кем-то из ребят и девчонок я уже немного общалась, кого-то знала заочно. Они всегда готовы были меня поддержать, что-то показать и рассказать про трассу. Когда мне на некоторых тренировках было тяжело, ребята давали советы в техническом плане, что было очень приятно», — приводит слова Казакевич Metaratings.ru.

Также биатлонистка рассказала, что намерена принять участие во всех летних стартах.

«По нашему плану, мы примем участие во всех соревнованиях. В прошлом году у нас получилось пробежать все гонки на летнем чемпионате мира плюс полную программу чемпионата России. Естественно, все будет зависеть от состояния здоровья, но в планах бежать все старты», — отметила Казакевич.

24-летняя спортсменка — серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине в эстафете, двукратный серебряный призер Универсиады-2019 в Красноярске.

Источник: https://metaratings.ru/news/kazakevich-planiruyu-vystupit-na-vsekh-letnikh-sorevnovaniyakh-1322170/
Биатлон
Ирина Казакевич
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