Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 08:19

Тренер сборной России Норицын высказался о возможных перспективах Большунова в биатлоне

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о возможных перспективах лыжника Александра Большунова в биатлоне.

«Это невозможно угадать — нужно знать его координационные возможности и насколько его нервная система адаптируется к какому-то новому техническому действию. Это можно посчитать и увидеть различными способами, но просто смотря на него по телевизору, определить невозможно. Конечно, кто-то, может быть, и владеет такими способностями, но тогда мы его ждем в нашей тренерской команде (улыбается)», — приводит слова Норицына «Чемпионат».

В мае 2022 года российская лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон. Она тренируется в группе Михаила Шашилова.

Большунов выиграл олимпийское золото Пекина в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне. Также он является чемпионом мира (2021) и двукратным обладателем Кубка мира (сезоны-2019/20 и 2020/21).

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4769983-trener-sbornoj-rossii-noricyn-predpolozhil-mog-by-bolshunov-stat-uspeshnym-v-biatlone.html
Биатлон
Александр Большунов
Виталий Норицын
0
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости