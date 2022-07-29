Тренер сборной России Норицын высказался о возможных перспективах Большунова в биатлоне

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о возможных перспективах лыжника Александра Большунова в биатлоне.

«Это невозможно угадать — нужно знать его координационные возможности и насколько его нервная система адаптируется к какому-то новому техническому действию. Это можно посчитать и увидеть различными способами, но просто смотря на него по телевизору, определить невозможно. Конечно, кто-то, может быть, и владеет такими способностями, но тогда мы его ждем в нашей тренерской команде (улыбается)», — приводит слова Норицына «Чемпионат».

В мае 2022 года российская лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон. Она тренируется в группе Михаила Шашилова.

Большунов выиграл олимпийское золото Пекина в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне. Также он является чемпионом мира (2021) и двукратным обладателем Кубка мира (сезоны-2019/20 и 2020/21).