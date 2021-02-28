Решение Федерального суда Швейцарии по жалобам российских биатлонисток ожидается этим летом

Адвокат российских биатлонисток Иван Хензер рассказал, когда Федеральный суд Швейцарии вынесет решение по уголовным жалобам Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

«Решение суда ожидается летом или в начале осени», — цитирует ТАСС Хензера.

25 сентября CAS вынес вердикт по делам Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. С двух последних суд снял дисквалификацию МОК на Игры-2014, по Зайцевой эта часть наказания осталась в силе. В связи с этим женская сборная России по биатлону осталась без серебряной медали сочинской Олимпиады в эстафете. Позже биатлонистки обратились с уголовными жалобами в прокуратуру Швейцарии.