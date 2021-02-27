Российский биатлонист Иродов победил в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ
17:49
Россиянин Денис Иродов победил в индивидуальной гонке среди юношей на первенстве мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе.
Вторым стал француз Эдгар Жени, замкнул тройку австриец Леон Кинесбергер.
Обертиллиах (Австрия)
Юниорский чемпионат мира
Индивидуальная гонка
Юноши
1. Денис Иродов (Россия) — 36:35.6 (2)
2. Эдгар Жени (Франция) +32.4 (3)
3. Леон Кинесбергер (Австрия) +32.7 (2)...
9. Роман Бойчевский (Россия) +1:18.9 (2)...
17. Олег Домичек (Россия) +2:10.2 (3)...
63. Егор Мошкин (Россия) +6:22.8 (7)
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