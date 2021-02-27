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Российский биатлонист Иродов победил в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ

17:49

Россиянин Денис Иродов победил в индивидуальной гонке среди юношей на первенстве мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе.

Вторым стал француз Эдгар Жени, замкнул тройку австриец Леон Кинесбергер.

Обертиллиах (Австрия)

Юниорский чемпионат мира

Индивидуальная гонка

Юноши

1. Денис Иродов (Россия) — 36:35.6 (2)

2. Эдгар Жени (Франция) +32.4 (3)

3. Леон Кинесбергер (Австрия) +32.7 (2)...

9. Роман Бойчевский (Россия) +1:18.9 (2)...

17. Олег Домичек (Россия) +2:10.2 (3)...

63. Егор Мошкин (Россия) +6:22.8 (7)

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