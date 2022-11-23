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Сегодня, 14:46

Программа первого этапа Кубка России по биатлону может измениться из-за сильного мороза

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель организации «Юграмегаспорт» Валерий Радченко рассказал, что программа первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске может быть изменена из-за сильного мороза.

«Решение о проведении гонок будет принято жюри, техделегатом и главным судьей соревнований непосредственно перед стартом. Трассы полностью готовы к проведению соревнований, как и стадион. Мы учли пожелания техделегата Вадима Ивановича Мелихова.
В официальной тренировке приняли участие всего несколько спортсменов, потому что у нас сейчас минус 24 градуса. На завтра прогноз нормальный, скорее всего, мы сможем провести гонки. На выходные прогноз чуть похуже, поэтому думаю, что в программе будут изменения. Но прогноз меняется каждый день, поэтому будем надеяться на лучшее», — приводит Metaratings слова Радченко.

Первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске пройдет с 24 по 27 ноября. В программу соревнований включены спринт, гонка преследования и эстафета у мужчин и женщин.

По правилам в биатлоне нельзя проводить соревнования в случае, если температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.

Источник: https://metaratings.ru/news/glava-yugramegasport-programma-kubka-rossii-po-biatlonu-v-khanty-mansiyske-mozhet-byt-izmenena-1420694/
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