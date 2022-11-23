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Сегодня, 14:50

Латыпов назвал самого перспективного биатлониста в группе Каминского

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал о прогрессе молодежи в группе Юрия Каминского.

«Все молодые тянутся в той или иной мере. Они наблюдают и стараются брать лучшее у других. Я тоже это делаю. Мне кажется, юниор Александр Корнев — очень перспективный парень. Он готов показать хорошие результаты уже сейчас. Думаю, у него еще все впереди. Другие молодые ребята тоже заряжены на работу и стремятся показать себя», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Биатлонный сезон стартует в Ханты-Мансийске, где с 24 по 28 ноября состоится первый этап Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/latypov-nazval-samogo-perspektivnogo-molodogo-biatlonista-v-gruppe-kaminskogo-1420788/
Биатлон
Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
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