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Сегодня, 13:55

Касперович рассказал о проблемах Логинова с мотивацией перед стартом сезона

Алина Савинова
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Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, что спортсмену непросто мотивировать себя для выступлений в этом сезоне.

«В этом сезоне, как известно, Кубок мира и мировое первенство для россиян закрыты. Поэтому главным турниром для Логинова станет чемпионат страны. Есть ли у него проблемы с мотивацией? Не буду отрицать. Все-таки Саша привык бороться за медали совсем других соревнований», — приводит Betonmobile.ru слова Касперовича.

Также он ответил на вопрос о будущем 30-летнего спортсмена.

«Логинов — уже зрелый спортсмен, и, конечно, он задумывается о своем будущем. Особенно в нынешней политической ситуации. Как долго он собирается выступать? Давайте в этом вопросе не будем бежать впереди паровоза. Сейчас важно понять, что будет с российским спортом, и в частности — с биатлоном. Поэтому мы решили идти от сезона к сезону. Думаю, что на несколько лет Сашу еще хватит. Главное — чтобы двери на международные соревнования для россиян открылись», — добавил тренер.

Напомним, что в сентябре Конгресс Междунaродного союза биaтлонистов (IBU) продлил отстрaнение российских и белорусских спортсменов от междунaродных соревновaний под эгидой организации.

Источник: https://betonmobile.ru/trener-biatlonista-loginova-rasskazal-o-problemah-s-motivatsiey-pered-startom-sezona
Александр Касперович
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