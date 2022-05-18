Майгуров рассказал, есть среди российских биатлонистов те, кто хочет поменять спортивное гражданство

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о возможном переходе биатлонистов из России в Белоруссию.

Сегодня, 18 мая, СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве.

— В связи с ситуацией отстранения наших спортсменов будет ли переход биатлонистов из России в Белоруссию?

— В плане спортивного гражданства у нас проблем нет. Если спортсмен получает гражданство той или иной страны, то IBU с этим согласится.

— Сейчас есть среди российских биатлонистов те, кто хочет поменять спортивное гражданство?

— Сегодня таких инициатив нет. Я уверен, что в течение этого года их не последует. Все нацелены тренироваться без всяких проблем. В зависимости от ситуации такие инициативы могут возникнуть. Все зависит оттого, как долго продлится международный вакуум. Пока все замотивированы готовиться у нас. Оптимистично смотрю вперед, скоро мы вернемся во многих видах спорта на международную арену.

— Будут ли движения по Москаленко для возвращения в состав?

— От СБР будет помощь, но они должны сначала получить принадлежность к тому или иному региону. В этом сезоне будем соревноваться в рамках региональных команд. Кто будет хорошо выступать, тот попадет в команду сборной России.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.