Майгуров рассказал, есть среди российских биатлонистов те, кто хочет поменять спортивное гражданство
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о возможном переходе биатлонистов из России в Белоруссию.
Сегодня, 18 мая, СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве.
— В связи с ситуацией отстранения наших спортсменов будет ли переход биатлонистов из России в Белоруссию?
— В плане спортивного гражданства у нас проблем нет. Если спортсмен получает гражданство той или иной страны, то IBU с этим согласится.
— Сейчас есть среди российских биатлонистов те, кто хочет поменять спортивное гражданство?
— Сегодня таких инициатив нет. Я уверен, что в течение этого года их не последует. Все нацелены тренироваться без всяких проблем. В зависимости от ситуации такие инициативы могут возникнуть. Все зависит оттого, как долго продлится международный вакуум. Пока все замотивированы готовиться у нас. Оптимистично смотрю вперед, скоро мы вернемся во многих видах спорта на международную арену.
— Будут ли движения по Москаленко для возвращения в состав?
— От СБР будет помощь, но они должны сначала получить принадлежность к тому или иному региону. В этом сезоне будем соревноваться в рамках региональных команд. Кто будет хорошо выступать, тот попадет в команду сборной России.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.