Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский в разговоре с «СЭ» высказался о Кубке Содружества. О создании турнира было объявлено президентом СБР Виктором Майгуровым и председателем БФБ Андрианом Цыбульским на совместной пресс-конференции.

«По Кубку Содружества мы с СБР находимся в процессе договора. Еще решается, в каком виде проводить. Соревнование новое. В прошлой жизни все было налажено, а сейчас все резко поменялось. Поэтому быстро подстроиться не получится. Ясно, что первый блин, скорее всего, будет комом, потому что сколько проводится Кубок мира по времени, там все наработано. При обоюдном желании мы быстро все отшлифуем и сделаем хорошие соревнования или вернемся к международному календарю, если все наладится», — сказал Цыбульский «СЭ».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

В марте биатлонисты из Беларуси приняли участие в Открытом Кубке СБР в Уфе.