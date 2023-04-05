Поршнев: «Понимал, что у меня анаэробный тип спортсмена и мне легко даются марафоны»

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в марафоне на чемпионате России-2023.

«К концу гонки у меня начинало сводить мышцы, поэтому я сбавил темп. С виду казалось, что я не упирался, а на самом деле просто не мог быстрее. Если бы я подключил мощность, то у меня свело бы мышцы, и я мог бы не доехать. Старался делать акцент на огневом рубеже. Давно понимал, что у меня анаэробный тип спортсмена и мне легко даются марафоны. Желание принимать участие в биатлонных марафонах не пропадает. Спасибо болельщикам за поддержку, чувствую, что это мои гонки», — цитирует Поршнева Metaratings.ru.

Второе место в марафоне занял Карим Халили. Третьим к финишу пришел Антон Бабиков.