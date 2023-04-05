Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:06

Поршнев: «Понимал, что у меня анаэробный тип спортсмена и мне легко даются марафоны»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в марафоне на чемпионате России-2023.

«К концу гонки у меня начинало сводить мышцы, поэтому я сбавил темп. С виду казалось, что я не упирался, а на самом деле просто не мог быстрее. Если бы я подключил мощность, то у меня свело бы мышцы, и я мог бы не доехать. Старался делать акцент на огневом рубеже. Давно понимал, что у меня анаэробный тип спортсмена и мне легко даются марафоны. Желание принимать участие в биатлонных марафонах не пропадает. Спасибо болельщикам за поддержку, чувствую, что это мои гонки», — цитирует Поршнева Metaratings.ru.

Второе место в марафоне занял Карим Халили. Третьим к финишу пришел Антон Бабиков.

Источник: https://metaratings.ru/news/porshnev-na-poslednem-rubezhe-bylo-sovsem-tyazhelo-no-ya-reshil-proverit-sily-i-na-yugorskom-marafone-240875/
Биатлон
Никита Поршнев
1
0
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабиков: «В марафоне меня морально выбивало, что у других лыжи едут лучше»

Халили: «Для меня не будет проблемой пробежать еще и Югорский марафон»
Новости
RSS RSS
Все новости