Халили: «Для меня не будет проблемой пробежать еще и Югорский марафон»

Биатлонист Карим Халили рассказал об интересе к биатлонному марафону.

«Формат биатлонного марафона мне в принципе интересен, но погода была сложная. В последнее время получаю удовольствие от гонок, поэтому для меня не будет проблемой пробежать еще и Югорский марафон. Я старался более равномерно распределять силы на дистанцию, потому что многие спортсмены рванули со старта. На первых кругах старался не обращать внимания на других ребят и работать своим темпом, войти в какую-то группу и посидеть. После финиша я поздравил тренера. Мы со всеми, кто помогает делимся в ходе сезона, поэтому готов поделиться своими призовыми с ней», — цитирует Халили Metaratings.ru.

Халили занял второе место в биатлонном марафоне на чемпионате России-2023. Гонку выиграл Никита Поршнев. Тройку призеров замкнул Антон Бабиков.