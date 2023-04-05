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Сегодня, 13:06

Бабиков: «В марафоне меня морально выбивало, что у других лыжи едут лучше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бронзовый призер биатлонного марафона на чемпионате России в Увате Антон Бабиков поделился эмоциями после гонки.

«По юниорам максимум бегал гонку 25 километров, но 40 — никогда. Самым сложным было подстроиться под скольжение под состояние трассы, абстрагироваться, что у кого-то лыжи едут лучше. Меня лично это выбивало морально, каждый раз пытался реабилитироваться за счет стрельбы, но каждый раз допускал обидные ошибки. Не нужно было обращать внимание на ход других, потому что по ходу гонки с этим все равно ничего не сделать». — приводит слова Бабикова Metaratings.ru.

Победу в марафоне на 40 километров с восемью огневыми рубежами одержал представитель ХМАО-Югры Никита Поршнев, серебряным призером стал москвич Карим Халили.

Источник: https://metaratings.ru/news/babikov-v-marafone-menya-moralno-vybivalo-chto-u-drugikh-lyzhi-edut-luchshe-240868/
Биатлон
Антон Бабиков
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