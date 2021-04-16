Польховский считает, что биатлонисты должны научиться признавать свои ошибки, а не обманывать болельщиков

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил «СЭ», что решение выбрать место проведения сбора перед чемпионатом мира-2021 в Поклюке было выбрано коллегиально.

— Решение по месту проведения заключительного сбора принималось коллегиально. За вариант с Поклюкой проголосовали и Каминский, и Шашилов. Хочу донести, что это было не мое единоличное решение. Каждый мог высказать свое мнение, но мы решили, что это объективно лучший вариант. С 25 января по 7 февраля вся команда — обслуживающий персонал и спортсмены — жили на стадионе.

— Вы приехали в Поклюку и спортсмены на месте стали сомневаться в выборе места?

— Когда мы приехали в Поклюку, то провели общее собрание, где присутствовали все тренеры и спортсмены. Еще раз был задан вопрос: «Всех ли все устраивает?» Ответ был утвердительным. Никто не захотел переместиться вниз, в Блед. Говорили, что 20 км — это тяжелый путь, головная боль и так далее. То есть надо всем признать, что было принято общее решение остаться на высоте. Право выбора, где жить, было у всех.

— То есть была возможность отправить спортсмена вниз на любом этапе?

— Конечно. Мы могли поднять в горы любого врача, сервисмена и опустить туда спортсмена. Но никто не захотел. К тому же на высоте жили норвежцы, чехи, украинцы... Кто-то еще жаловался на то, что долго находился в горах?

— Нет.

— Меня это больше всего удивляет. Когда корабль начал тонуть, после первых неудачных стартов на ЧМ, некоторые побежали с корабля. Виновником стал главный тренер. Я реагировал спокойно. Мне не привыкать брать ответственность на себя. Для меня было самым важным, чтобы ЧМ прошел без скандалов, команда не развалилась. Поэтому я не стал вмешиваться в разборки и рассказывать объективную картину в СМИ. Мне бы хотелось, чтобы спортсмены научились признавать свои ошибки и не вводили в заблуждение руководителей ОКР и Минспорта, а также любителей биатлона в России. А их в нашей стране очень и очень много.

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Польховским можно прочитать здесь.