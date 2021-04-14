Экс-биатлонистка Габриэла Коукалова подала в суд на бывшего мужа за кражу денег

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова обвинила бывшего мужа бадминтониста Петра Коукала в краже денег. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

На данный момент Коукалова вынуждена расплачиваться с долгами Коукала. О том, что деньги пропали она узнала только после развода.

«Cчитаем, что Петр Коукал забирал имущество и деньги из совместной собственности супругов и распорядился ими без согласия Коукаловой», - приводит слова адвоката Коукаловой sip.denik.cz.

О разводе Габриэла Коукалова сообщила в сентябре прошлого года на своей странице в Instagram. В начале марта она объявила, что ждет ребенка от нового молодого человека.

Коукалова - двукратная серебряная призерка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. О завершении карьеры она объявила в мае 2019 года.