Польховский: «Личные тренеры как страусы, прячут голову в песок. Они должны разделить ответственность»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал «СЭ» о своем отношении к подготовке биатлонистов к ЧМ-2021.

Напомним, что только четыре человека полноценно тренировались под руководством старших тренеров. Остальные работали по планам личных тренеров.

«Действительно, многие готовились по планам личных тренеров. Мне кажется, что мера ответственности за не самое лучшее выступление должна ложиться и на этих специалистов. Почему надо казнить только старшего тренера? Вы, господа, тренировали спортсмена с мая по март. Так давайте разделять ответственность. Где отчеты личных тренеров, с положительными, отрицательными моментами подготовки, выстраиванием перспективы?.. Это напоминает то, как страусы прячут голову в песок. Если бы я мог поехать на тренерский совет, то обязательно бы задал вопросы личным тренерам», — сказал Польховский «СЭ».

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Польховским можно прочитать здесь.