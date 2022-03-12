Норвежский биатлонист Тарьей Бе предложил россиянке воспользоваться туалетной бумагой

Норвежский биатлонист Тарьей Бе в своем Instagram отреагировал на комментарий одной из россиянок. Девушка под постом норвежца оставила несколько эмодзи в виде фекалии.

«Если это крик о помощи, то это для вас», — ответил ей Бе, прикрепив эмодзи с изображением туалетной бумаги.

Скрин Instagram Тарьей Бе. Фото Instagram

Тарьей Бе занимает третье место в общем зачете Кубка мира с 486 очками. Лидером является француз Кантен Фийон-Майе, у которого 636 очков.